«Он же гусь»: мужчину задушили в Павлодарской области

По версии следствия, двое парней повздорили между собой во дворе частного дома в селе Айнаколь. Это стало поводом одному из них обратиться к своему родственнику, проживающему в Аксу. Написав дяде через мессенджер, парень попросил его подъехать. В свою очередь старший родственник, как считает обвинение, сгладить углы не намеревался, а вместо этого племяннику отвечал: «Заднюю не давай», «Он же гусь».