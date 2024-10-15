Из-за форума «Россия — спортивная держава» перекроют улицы Уфы

В Уфе в четверг, 17 октября, начнется форум «Россия — спортивная держава». Участие в нем примут более 150 олимпийских чемпионов и тренеров со всех уголков страны и мира. Ожидается, что в столицу Башкирии приедут спортсмены из Палестины, Камеруна, Намибии, Сербии, Бахрейна, Ирака, Казахстана.