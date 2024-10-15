В Ташкенте пытались продать царские золотые рубли почти на 1 миллиард сумов

По результатам экспертизы, монеты были признаны культурными и историческими ценностями. Эти монеты, номиналом 5 и 10 рублей, были отчеканены в период с 1897 по 1911 годы. Их общий вес составил 776 граммов, а проба — 900 и 916. Рыночная стоимость монет оценивается в 950 миллионов сумов.