В Ташкенте пытались продать царские золотые рубли почти на 1 миллиард сумов

Оперативное мероприятие проводилось в Ташкенте при участии сотрудников таможенных органов. В результате на месте сделки в Алмазарском районе были задержаны двое граждан: продавец А. Х., 1966 года рождения, и покупатель Э. С., 1963 года рождения.
Продавец предложил покупателю 100 золотых монет за 67 тысяч долларов. Задержание состоялось в момент передачи денег и монет, все вещественные доказательства были изъяты. При обыске автомобиля, принадлежащего продавцу, оперативники обнаружили еще 37 золотых монет.
По результатам экспертизы, монеты были признаны культурными и историческими ценностями. Эти монеты, номиналом 5 и 10 рублей, были отчеканены в период с 1897 по 1911 годы. Их общий вес составил 776 граммов, а проба — 900 и 916. Рыночная стоимость монет оценивается в 950 миллионов сумов.
Следствие установило, что покупатель Э. С. планировал вывезти эти монеты, известные как «Николаевские монеты», в Ошскую область Кыргызстана для дальнейшей продажи.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 177, часть 4, пункт «а» Уголовного кодекса (незаконное обращение с культурными и историческими ценностями). Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств дела и возможных причастных лиц.