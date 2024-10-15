«Я же мужик, само пройдет!»: Избитый ростовчанин десять дней не ехал в больницу и умер

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области 41-летний мужчина умер после того, как сам же открыл дверь дебоширу. Последнего отправили в колонию. Но горе у семьи, потерявшей мужа и отца, от этого не меньше.
С ПОМОЩЬЮ ХИТРОСТИ СПАС ОТЦА.
По словам жителей села, Денис был тихим и порядочным семьянином.
— Иногда выпивал, но в меру. Воспитывал сына-подростка. Уж не знаю, что произошло с матерью парня, но факт остается фактом — он жил со своим отцом и его гражданской женой, — рассказали «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» местные жители.
Неподалеку от Дениса — дом соседа Николая. Но по характеру тот — полная противоположность Денису. Позже сын последнего скажет в суде, что отец был добрым, о таких говорят «и мухи не обидит». А Николай вспыхивал как спичка по любому поводу. А когда выпьет, так и вовсе становился агрессивным.
В тот вечер 31-летний Николай как раз был в таком пугающем состоянии. Мужчина пошел к соседу, но, не докричавшись до него, заявился на порог к Денису. По словам семьи, хозяин не хотел пускать незваного гостя в дом. Но тот не оставил ему выбора.
— Он требовал, чтобы отец устроил встречу с соседом, — расскажет подросток оперативникам.
А когда Денис сказал, что помочь не сможет, визитер набросился с кулаками. Все происходило на глазах у подростка. Юноша поначалу опешил, а потом поспешил на помощь отцу — хитростью выманил дебошира из дома и захлопнул за ним дверь.
УЖЕ НЕ ВСТАВАЛ С КРОВАТИ.
Денис, хоть и чувствовал себя неважно, отказался вызывать «скорую».
— Само пройдет, — заявил он сыну.
Но «само» не проходило. Болели и голова, и тело.
— Я же мужик, и потерпеть могу! — настаивал Денис на своем.
Наверное, считал, что показывает пример стойкости, терпя боль.
В итоге Денис уже не вставал с кровати. На десятый день приехал его брат, чтобы убедить обратиться за помощью к врачам. Дениса в итоге госпитализировали, но спасти не смогли. Он скончался в больнице.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении Николая было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
— Матвеево-Курганский районный суд вынес приговор по уголовному делу в мужчины. Он признан виновным. Суд приговорил его 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.