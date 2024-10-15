«Я же мужик, само пройдет!»: Избитый ростовчанин десять дней не ехал в больницу и умер

В тот вечер 31-летний Николай как раз был в таком пугающем состоянии. Мужчина пошел к соседу, но, не докричавшись до него, заявился на порог к Денису. По словам семьи, хозяин не хотел пускать незваного гостя в дом. Но тот не оставил ему выбора.