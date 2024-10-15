Умерли от голода: стали известны новые подробности о погибших подростке и его отце, которые дрейфовали в Охотском море

В Охотском море спасли с дрейфующей два месяца лодки-катамарана 46-летнего жителя Бурятии. Вместе с ним достали тела его погибших брата и племянника. Единственный выживший сейчас находится в больнице и за время плавание потерял около 50 кг. А вот в отношении его родных, стали появляться первые версии о причинах смерти. Как сообщают различные СМИ, школьник мог умереть от голода.
— Я их отговаривала, переживала, что дорога опасная, но они меня не слушали. Сын говорил, что мечтает увидеть китов, — вспоминает убитая горем мама парня. — Во время поисков ему исполнилось 16. Должен был 1 сентября впервые идти в колледж.
По одной из версий подросток умер от истощения еще в начале сентября, а в конце месяца по той же причине скончался его отец. Некоторые издания пишут, что в лодке оставалась еда, но сибиряки больше не могли есть одни и те же продукты — сухую лапшу и горох. От обезвоживания первое время спасала дождевая вода. Пока официального подтверждения этой информации нет.
Двое мужчин и подросток из Бурятии отправились в семейное путешествие на Шантарские острова 4 августа. Пока неизвестно, что точно произошло, но лодка сбилась с курса, и 66 дней они дрейфовали в открытом море.