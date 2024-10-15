Умерли от голода: стали известны новые подробности о погибших подростке и его отце, которые дрейфовали в Охотском море

По одной из версий подросток умер от истощения еще в начале сентября, а в конце месяца по той же причине скончался его отец. Некоторые издания пишут, что в лодке оставалась еда, но сибиряки больше не могли есть одни и те же продукты — сухую лапшу и горох. От обезвоживания первое время спасала дождевая вода. Пока официального подтверждения этой информации нет.