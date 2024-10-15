Мужчина скончался в больнице после избиения в ночном клубе Лисаковска

По информации издания «Наша газета», драка, произошла около 5:00 утра в караоке-клубе Лисаковска в субботу, 12 октября. На кадрах видно что двое посетителей ночного клуба вступили в словесный конфликт, который быстро перерос в избиение погибшего. Избитого 41-летнего мужчину доставили в больницу, к сожалению спасти его не удалось. Он умер сегодня, 15 октября.
Это информацию Zakon.kz прокомментировали в ДП Костанайской области.
«По факту причинения телесных повреждений в одном из увеселительных заведений города Лисаковска, повлекших смерть человека полицейскими начато досудебное расследование (ст. 106 ч.3 УК). 22-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и судом Лисаковска санкционирован его арест. Проводятся все необходимые следственные мероприятия», — сообщили в полиции.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Массовая драка произошла в КазНУ.