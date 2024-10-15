Мужчина скончался в больнице после избиения в ночном клубе Лисаковска

По информации издания «Наша газета», драка, произошла около 5:00 утра в караоке-клубе Лисаковска в субботу, 12 октября. На кадрах видно что двое посетителей ночного клуба вступили в словесный конфликт, который быстро перерос в избиение погибшего. Избитого 41-летнего мужчину доставили в больницу, к сожалению спасти его не удалось. Он умер сегодня, 15 октября.