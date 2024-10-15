Сотрудники банков продавали данные казахстанцев мошенникам

«Да такие факты, к сожалению, имеются, более того, и в прошлом году, и в этом мы проверяли банки второго уровня, наказывали их за нарушения. Но здесь это тот случай, когда имеются факты точечной утечки. (…) Точечная утечка — это, когда злоупотребляют своим должностным положением и за вознаграждение могут сообщить нужную информацию. (…) Соответственно, здесь необходима гражданская позиция самих граждан — то есть они обязательно нам должны об этом сообщить. Мы всех призываем по таким фактам сообщать в комитет информационной безопасности через портал E-otinish, с каждым случаем и с каждым банком мы будем конкретно разбираться. Каждый банк абсолютно не заинтересован, чтобы кто-то злоупотреблял теми возможностями, чтобы кто-то торговал данными. Есть в каждом банке своя служба безопасности, мы с ними эти вопросы отрабатываем. Если таких людей находим, мы их штрафуем, и самое главное — таких людей потом увольняют, вряд ли они смогут устроиться в какой-то другой банк», — сообщил глава комитета.