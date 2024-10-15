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44-летний рабочий предприятия в Тайшетском районе погиб упав с высоты

Следователи начали проверку.

Источник: Комсомольская правда

На одном из предприятий в Тайшетском районе 44-летний рабочий погиб при падении с высоты. Как сообщают в пресс-службах СУ СКР и прокуратуры Иркутской области, трагедия произошла 9 октября. Следователи начали проверку.

— Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — поделились в Следкоме.

Развитие событий контролируют в надзорном ведомстве. При наличии основания будут приняты соответствующие меры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что директорам двух школ в Саянске поступили сообщения о минировании зданий. Дети и педагоги были эвакуированы, а занятия отменены.