44-летний рабочий предприятия в Тайшетском районе погиб упав с высоты

На одном из предприятий в Тайшетском районе 44-летний рабочий погиб при падении с высоты. Как сообщают в пресс-службах СУ СКР и прокуратуры Иркутской области, трагедия произошла 9 октября. Следователи начали проверку.
— Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — поделились в Следкоме.
Развитие событий контролируют в надзорном ведомстве. При наличии основания будут приняты соответствующие меры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что директорам двух школ в Саянске поступили сообщения о минировании зданий. Дети и педагоги были эвакуированы, а занятия отменены.