Против выжившего в Охотском море россиянина возбудили уголовное дело

По информации SHOT, прокуратура и следователи в ближайшее время намерены выяснить, находились ли на лодке, на борту которой, помимо Пичугина, были его брат и 15-летний племянник, связь для информирования о ЧП, рации, красная ракета, спасательные жилеты и многое другое, что установлено правилами выхода в море.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В случае если будет установлено, что Пичугин, имевший возможность управлять судном, не подготовил его должным образом к выходу в открытое море, ему будет предъявлено обвинение. Сейчас он находится в реанимации в Магаданской областной больнице.
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