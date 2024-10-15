Против выжившего в Охотском море россиянина возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В случае если будет установлено, что Пичугин, имевший возможность управлять судном, не подготовил его должным образом к выходу в открытое море, ему будет предъявлено обвинение. Сейчас он находится в реанимации в Магаданской областной больнице.