В Башкирии цена на молоко превысилиа 74 рубля

В Башкирии подорожало молоко. Согласно данным Росстата, литр напитка существенно вырос в цене за месяц и превысил 74 рубля.
— В сентябре молоко стало стоит на 3,2% больше (2,44 рубля), чем это было в августе. Теперь в среднем литр жителю Башкирии обойдется в 74,32 рубля, — пояснили статистики.
Самое дорогое молоко в Уфе — 75,78 рублей. На втором месте находится Нефтекамск, там за него просят 72,35 рублей. В Сибае же молоко продают за 72,18 рублей.
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