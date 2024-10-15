Олбани
+8°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии цена на молоко превысилиа 74 рубля

В Башкирии подскочили цены на молоко.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подорожало молоко. Согласно данным Росстата, литр напитка существенно вырос в цене за месяц и превысил 74 рубля.

— В сентябре молоко стало стоит на 3,2% больше (2,44 рубля), чем это было в августе. Теперь в среднем литр жителю Башкирии обойдется в 74,32 рубля, — пояснили статистики.

Самое дорогое молоко в Уфе — 75,78 рублей. На втором месте находится Нефтекамск, там за него просят 72,35 рублей. В Сибае же молоко продают за 72,18 рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.