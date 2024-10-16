Сотрудник банка умер на рабочем месте в Нижнем Новгороде

53-летнего сотрудника банка нашли мертвым на рабочем месте в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.
По данным ведомства, начальника отдела административно-хозяйственного обслуживания нашли без признаков жизни в рабочем кабинете в здании на площади Горького. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.
Трудовая инспекция начала расследования. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства несчастного случая.
Напомним, охранник завода умер на рабочем месте в Сормовском районе Нижнего Новгорода.