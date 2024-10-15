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Житель Минского района проник в частный дом

В один из дней безработный 54-летний мужчина совершил проникновение в частный дом, расположенный в Молодечненском районе, с намерением совершить кражу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Молодечненское РОВД.

Дверь в жилище оказалась незапертой, что предоставило ему легкий доступ. Недолго думая, мужчина присвоил продукты питания и денежные средства в сумме 9Br. После этого он скрылся, оставив за собой следы преступления. Однако хозяйка дома вскоре обнаружила пропажу и немедленно обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники Молодечненского РОВД приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Мужчина был задержан при попытке совершить очередную кражу.

В отношении жителя Минского района было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».