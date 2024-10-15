Уфимский памятник Салавату Юлаеву перекрасят в темно-серый

В столице Башкирии памятнику Салавату Юлаеву вернут первоначальный цвет. Как передает РБК-Уфа со ссылкой на Башкультнаследие, символ города будет перекрашен в темно-серый. В том виде, который знают и помнят памятник многие, он предстал почти 20 лет назад, в 2005 году.
Из-за аварийного состояния памятника было принято решение о его реставрации. Реконструкция будет проходить в несколько этапов и будет требовать снятия памятника с постамента. Реставраторы планируют вернуть символу города не только цвет, но и утраченный элемент упряжи конной скульптуры — сердечник.
На реставрацию памятника намерены потратить около 300 млн рублей. Работы по восстановлению скульптуры начнутся в ноябре.
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