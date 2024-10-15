Уфимский памятник Салавату Юлаеву перекрасят в темно-серый

В столице Башкирии памятнику Салавату Юлаеву вернут первоначальный цвет. Как передает РБК-Уфа со ссылкой на Башкультнаследие, символ города будет перекрашен в темно-серый. В том виде, который знают и помнят памятник многие, он предстал почти 20 лет назад, в 2005 году.