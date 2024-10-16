Спаивали и обвиняли в убийствах. На Кубани преступники отбирали жилье у одиноких людей

На Кубани завершен судебный процесс по громкому делу о мошенничестве. На скамье подсудимых четыре приятеля. Ивана Иванова, Владимира Мартиросова, Ивана Колобова и Виталия Рыбалко признали виновными в целом букете преступлений. Подельники разработали и внедрили в жизнь хитроумную схему по отъему имущества у одиноких и неблагополучных жителей региона.
«В 2020 году Иванов придумал преступную схему, к реализации которой привлек своих знакомых Мартиросова, Колобова и Рыбалко. Согласно плану, подсудимые знакомились с социально неблагополучными людьми и обманным путем присваивали их имущество», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Главарь и мозговой центр банды — 44-летний Иван Иванов. В октябре 2020 года он познакомились с 62-летним жителем Сочи. Мошенники предложили ему помочь, подыскав работу охранником в Краснодаре. Мужчина согласился и переехал в краевой центр. В столице Кубани пенсионер заселился в арендованное для него жилье. Новые друзья не забывали сочинца и регулярно приходили в гости. С собой приносили спиртные напитки и нехитрую закуску. Вроде бы все хорошо, но благополучная жизнь закончилась резко. Захмелевший житель курорта, сам того не понимая, как зарезал одного из очередных собутыльников. Очнулся уже в окровавленной квартире, рядом труп, в руках нож. Вокруг перепуганные свидетели.
Мужчина никак не мог понять мотивов, которые толкнули его на убийство. Но свидетели в один голос твердили — виноват, готовься к тюрьме.
Впрочем, способ избежать уголовное преследование был. За это подельники потребовали с мужчины 1,5 миллиона рублей в качестве увода от ответственности и 1 миллион пострадавшему. Он был вынужден передать права на свою квартиру в Сочи, которая стоила более 3 миллионов рублей.
Как после выяснилось, и поножовщина, и пострадавший — все часть театрализованного представления, которое разыграли четыре мошенника перед старым пьяницей.
Следующими жертвами мошенничества стали 56-летний и 34-летний краснодарцы. Они также попали под давление сообщников, спаивание, драку и ножевое ранение, которые им приписали. Один из жителей кубанской столицы тогда лишился квартиры, гаража и доли земельного участка — на 3,7 миллиона рублей. Другой же остался без квартиры и дома — на 3,2 миллиона рублей.
Четвертой жертвой должна была стать 45-летняя жительница Сочи. Один из обвиняемых даже заключил с ней фиктивный брак. Несчастная около года провела в арендованной квартире, но затем все же сбежала и обратилась в полицию.
«В судебном заседании не удалось доказать виновность подсудимых в незаконном лишении свободы. Все подсудимые признаны невиновными. По остальным статьям предъявленного обвинения подсудимые признаны виновными», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По совокупности преступлений, путем частичного суммирования наказаний Иван Иванов проведет в исправительной колонии 4 года 7 месяцев. Мартиросов — 4 года 7 месяцев. Колобова приговорили к 5 годам заключения, которые он также проведет в исправительной колонии общего режима. Рыбалко назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд учел время его содержания под стражей и освободил от отсидки в связи с фактическим отбытием наказания.