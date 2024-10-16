Спаивали и обвиняли в убийствах. На Кубани преступники отбирали жилье у одиноких людей

Главарь и мозговой центр банды — 44-летний Иван Иванов. В октябре 2020 года он познакомились с 62-летним жителем Сочи. Мошенники предложили ему помочь, подыскав работу охранником в Краснодаре. Мужчина согласился и переехал в краевой центр. В столице Кубани пенсионер заселился в арендованное для него жилье. Новые друзья не забывали сочинца и регулярно приходили в гости. С собой приносили спиртные напитки и нехитрую закуску. Вроде бы все хорошо, но благополучная жизнь закончилась резко. Захмелевший житель курорта, сам того не понимая, как зарезал одного из очередных собутыльников. Очнулся уже в окровавленной квартире, рядом труп, в руках нож. Вокруг перепуганные свидетели.