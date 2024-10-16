Задержан подозреваемый в подрыве внедорожника бизнесмена в Москве

Вечером 15 октября сотрудники Московского уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева.
Об этом проинформировала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Согласно ее сообщению, в результате оперативно-розыскных действий сотрудники столичного управления уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства.
Задержанным оказался москвич, родившийся в 1973 году, уточнила Волк в своем Telegram-канале.
Ранее заслуженный спасатель России генерал-майор Николай Вдовин сообщил, что подрыв внедорожника Tank на юго-западе Москвы может быть связан с желанием напугать владельца автомобиля.
Напомним, инцидент произошел на улице Профсоюзной. В результате взрыва пострадали двое мужчин и шестилетний мальчик.
Владельцем автомобиля является столичный предприниматель Виктор Мишачев. Бизнесмен владеет компанией «Шейкер Групп».