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Задержан подозреваемый в подрыве внедорожника бизнесмена в Москве

Им оказался москвич 1973 года рождения.

Источник: АиФ Воронеж

Вечером 15 октября сотрудники Московского уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева.

Об этом проинформировала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Согласно ее сообщению, в результате оперативно-розыскных действий сотрудники столичного управления уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства.

Задержанным оказался москвич, родившийся в 1973 году, уточнила Волк в своем Telegram-канале.

Ранее заслуженный спасатель России генерал-майор Николай Вдовин сообщил, что подрыв внедорожника Tank на юго-западе Москвы может быть связан с желанием напугать владельца автомобиля.

Напомним, инцидент произошел на улице Профсоюзной. В результате взрыва пострадали двое мужчин и шестилетний мальчик.

Владельцем автомобиля является столичный предприниматель Виктор Мишачев. Бизнесмен владеет компанией «Шейкер Групп».