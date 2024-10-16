BAZA: в Стерлитамаке буфетчица подралась со школьницей из-за булочки

В городе Стерлитамак случилась стычка между буфетчицей и ученицей девятого класса из-за проблем с оплатой за булочку. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.
Инцидент произошел в 32-й школе, где выяснение отношений между подростком и работницей буфета началось, когда у школьницы не прошла оплата за булочку. По словам очевидцев, девушка утверждала, что деньги с ее карты были списаны, в связи с чем потребовала возврата средств, а после отказа в грубой форме ответила женщине. после этого между ними завязалась драка.
В результате произшедшего женщина была госпитализирована из-за проблем с сердцем.
Ранее в нижнекамской школе № 31 третьеклассница была жестоко избита учеником пятого класса. Нападавший стоит на учете в ПДН, и это не первый случай его агрессивного поведения.