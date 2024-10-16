BAZA: в Стерлитамаке буфетчица подралась со школьницей из-за булочки

Инцидент произошел в 32-й школе, где выяснение отношений между подростком и работницей буфета началось, когда у школьницы не прошла оплата за булочку. По словам очевидцев, девушка утверждала, что деньги с ее карты были списаны, в связи с чем потребовала возврата средств, а после отказа в грубой форме ответила женщине. после этого между ними завязалась драка.