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BAZA: в Стерлитамаке буфетчица подралась со школьницей из-за булочки

Женщине потребовалась госпитализация.

Источник: Аргументы и факты

В городе Стерлитамак случилась стычка между буфетчицей и ученицей девятого класса из-за проблем с оплатой за булочку. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

Инцидент произошел в 32-й школе, где выяснение отношений между подростком и работницей буфета началось, когда у школьницы не прошла оплата за булочку. По словам очевидцев, девушка утверждала, что деньги с ее карты были списаны, в связи с чем потребовала возврата средств, а после отказа в грубой форме ответила женщине. после этого между ними завязалась драка.

В результате произшедшего женщина была госпитализирована из-за проблем с сердцем.

Ранее в нижнекамской школе № 31 третьеклассница была жестоко избита учеником пятого класса. Нападавший стоит на учете в ПДН, и это не первый случай его агрессивного поведения.