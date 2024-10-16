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Турецкая полиция обнаружила тело пропавшей неделю назад россиянки

Причину гибели женщины установит судмедэкспертиза.

Источник: Аргументы и факты

Тело россиянки, пропавшей неделю назад, было найдено в турецкой провинции Орду на севере страны.

Местная газета Orducu сообщила о начале расследования обстоятельств ее смерти.

По данным издания, родственники 57-летней Маргариты Караджи забили тревогу 8 октября, когда она ушла из дома в район Алтынорду и не вернулась. Вслед за этим были организованы масштабные поиски, активно использовались социальные сети.

Тело Маргариты обнаружено во вторник около 15:00 в ореховой роще в районе Бозтепе. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины гибели женщины.

Ранее поиски 44-летней Александры Мордовиной, пропавшей в Индонезии, были официально завершены. Родственники начали подготовку документов для признания ее без вести пропавшей.