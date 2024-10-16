Турецкая полиция обнаружила тело пропавшей неделю назад россиянки

Тело россиянки, пропавшей неделю назад, было найдено в турецкой провинции Орду на севере страны.
Местная газета Orducu сообщила о начале расследования обстоятельств ее смерти.
По данным издания, родственники 57-летней Маргариты Караджи забили тревогу 8 октября, когда она ушла из дома в район Алтынорду и не вернулась. Вслед за этим были организованы масштабные поиски, активно использовались социальные сети.
Тело Маргариты обнаружено во вторник около 15:00 в ореховой роще в районе Бозтепе. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины гибели женщины.
Ранее поиски 44-летней Александры Мордовиной, пропавшей в Индонезии, были официально завершены. Родственники начали подготовку документов для признания ее без вести пропавшей.