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Что произошло в иркутске в ночь на 15 октября 2024: последние новости

В Ангарске огонь охватил крышу склада.

Источник: Комсомольская правда

В Ангарске Иркутской области пламя охватило крышу склада. Известно, что пожар уже удалось потушить. Огонь бушевал на 1,5 тысячи квадратных метров. По какой причине возник пожар пока не ясно.

В Тайшетском районе на предприятии погиб рабочий. Известно, что ему было 44 года. Несчастный случай произошло еще 9 октября. Сейчас следователи проводят проверку, а прокуратура следит за результатами.

Мэр Саянска сообщил о минировании двух школ. Сообщение вероятно было ложным. Правоохранители его не комментировали. Детей и педагогов эвакуировали, а уроки отменили.