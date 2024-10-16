Адвокат Антоненко: выезд блогера Косенко из РФ не препятствует работе СК

В отношении блогера Сергея Косенко были возбуждены два уголовных дела после того, как он бросил своего двухмесячного сына в сугроб. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Адвокат Илья Антоненко в интервью для URA.RU прокомментировал возможное развитие этих дел.
Косенко обвиняют по статьям Уголовного кодекса РФ: неисполнение родительских обязанностей и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. Антоненко отметил, что в случае покушения по причинению тяжкого вреда необходимо наличие прямого умысла, то есть понимание последствий своих действий. Однако, по его словам, в данном случае бросок ребенка в сугроб мог неизбежно привести к опасным для жизни последствиям, обезображиванию лица или развитию тяжелого заболевания.
Косенко нет на территории России, и Антоненко разъяснил, как это влияет на ход расследования. Отсутствие подозреваемого не препятствует последующему проведению следственных действий. Исход дел пока выглядит неопределенным.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев выразил мнение, что блогера Косенко могут экстрадировать в Россию.