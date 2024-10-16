Адвокат Антоненко: выезд блогера Косенко из РФ не препятствует работе СК

Косенко обвиняют по статьям Уголовного кодекса РФ: неисполнение родительских обязанностей и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. Антоненко отметил, что в случае покушения по причинению тяжкого вреда необходимо наличие прямого умысла, то есть понимание последствий своих действий. Однако, по его словам, в данном случае бросок ребенка в сугроб мог неизбежно привести к опасным для жизни последствиям, обезображиванию лица или развитию тяжелого заболевания.