Суд арестовал 29 банковских счетов и 6 объектов недвижимости генерала Кузнецова

Согласно материалам, по ходатайству следствия суд наложил арест на 29 счетов в трех российских банках. Кроме того, арестованы земельный участок в Красногорске, деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, дом в последнем, земля в Краснодаре, трехэтажный дом площадью более 1,1 тыс. кв. м на ней, а также квартира на Ярцевской улице в Москве.