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Суд арестовал 29 банковских счетов и 6 объектов недвижимости генерала Кузнецова

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Суд арестовал 29 счетов в банках и 6 объектов недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, и его родственников. Об этом говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Согласно материалам, по ходатайству следствия суд наложил арест на 29 счетов в трех российских банках. Кроме того, арестованы земельный участок в Красногорске, деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, дом в последнем, земля в Краснодаре, трехэтажный дом площадью более 1,1 тыс. кв. м на ней, а также квартира на Ярцевской улице в Москве.

Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в виде земельного участка и дома от предпринимателя из Краснодасркого края Левы Мартиросяна. Оба обвиняемых находятся в СИЗО. Имущество последнего также арестовано.