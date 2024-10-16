Подозреваемый в покушении на бизнесмена в Москве учредил с ним 12 компаний

Подозреваемый, арестованный в связи с попыткой убийства предпринимателя Виктора Мишачева, оказался его партнером и учредил с ним 12 предприятий на юго-западе Москвы. Об этом свидетельствуют данные системы «Спарк».
По известным данным, две компании прекратили существование, а оставшиеся 10 функционируют в области питания, баров и организации событий. Их деятельность охватывает регионы Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Свердловской области.
В таких фирмах, как ООО «Меркурий», ООО «Капитан» и ООО «Шейкер групп», доли мужчин составляют по 25% каждая. В двух последних Мишачев занимает пост генерального директора.
Ранее в Москве в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадали двое мужчин и шестилетний мальчик. Владельцем автомобиля является столичный предприниматель Виктор Мишачев. Бизнесмен владеет компанией «Шейкер Групп».