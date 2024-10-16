Суд взыскал с бывшей фирмы блогера Гасанова 10 млн рублей

Московский арбитражный суд принял решение в пользу бизнесвумен Юлии Минченко, обязав бывшую компанию блогера Гусейна Гасанова ООО «Банда» выплатить ей 10 млн рублей, как указано в электронной картотеке суда.
Блогер управлял 70% компании, посредством которой осуществлялась продажа его курсов по развитию «финансового» мышления, однако позже он вышел из состава учредителей.
В начале июля Юлия Минченко подала исковое заявление против компании ООО «Банда». Она приобрела обучающий курс «Фабрика звезд инфобизнеса», который предлагала фирма, принадлежащая Гасанову. Но Минченко посчитала предоставленные ей сведения бесполезными, и запросила возврат потраченных средств.
Ранее стало известно, что счета российского блогера Гусейна Гасанова разморозили после того, как он оплатил налоги примерно на 300 миллионов рублей. Сумма долга блогера составляла почти 145 млн рублей. Из-за этого ФНС заблокировала счета Гасанова и требовала изъять у него имущество.