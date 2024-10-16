Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве может платить налоги на Украине

«Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО», — сказал собеседник агентства.
ДРФО — регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. Таким номером владеют физлица, имеющие объекты налогообложения или обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей.
Утром во вторник, 15 октября, на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва — предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.
Поздно вечером того же дня был задержан подозреваемый в причастности к подрыву авто — бизнес-партнер мужчины, чей автомобиль подорвали. У подозреваемого дома нашли схрон оружия.
Как передавал корреспондент РИА Новости, взрывом задело два автомобиля: у Tank (подорванное авто) поврежден капот, у Mazda — боковое стекло и бампер. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.