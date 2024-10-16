Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве может платить налоги на Украине

Утром во вторник, 15 октября, на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва — предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.