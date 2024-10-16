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СК обнаружил схрон оружия у подозреваемого в подрыве авто в Москве

По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире подозреваемого в подрыве автомобиля Tank владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева в Москве. Подробности озвучили представители столичного СК в своем Telegram-канале.

Правоохранители обнаружили по месту проживания подозреваемого схрон оружия. Работа на месте продолжается.

«По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», — указано в сообщении.

Напомним, что подозреваемый был задержан при попытке убийства на улице Профсоюзной на юго-западе Москвы. В результате подрыва машины пострадали двое мужчин и шестилетний мальчик.