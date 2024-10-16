В Иране в результате пожара на НПЗ погиб человек

На территории нефтеперерабатывающего завода Pars Petro Shushtar в городе Шуштер, расположенном в юго-западной части иранской провинции Хузестан, вспыхнул пожар. В результате происшествия один человек погиб, сообщает агентство Jamaran.
По данным агентства, один человек погиб, еще четверо получили травмы, им оказывается медицинская помощь.
Ранее утечка сероводорода была допущена на территории химического завода Pemex в Техасе. В результате происшествия погибли два человека. Еще пять человек пострадали и обратились за медицинской помощью.
Также сообщалось, что пожар вспыхнул на одном из аттракционов на территории города Лер на северо-западе Германии. Огонь внезапно возник на карусели «Зомби». В результате за медицинской помощью обратились 11 человек.