Подозреваемый в подрыве машины в Москве может платить налоги на Украине

Вскрываются новые подробности о личности подозреваемого в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы Виталия Слоболяника. Их озвучил в беседе с РИА Новости осведомленный источник.
Так, предположительно, мужчина является украинским налогоплательщиком.
«Предварительно, он владеет на Украине ДРФО», — указал источник.
ДРФО — это регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. Его присуждают физическим лицам, которые могут иметь объекты, облагаемые налогом.
Ранее сообщалось, о попытке подорвать автомобиль на Профсоюзной улице в Москве. В ходе происшествия ранения получили три человека, среди них — один несовершеннолетний. По факту попытки убийства возбуждено уголовное дело.
Сотрудники СК РФ провели обыски по месту жительства подозреваемого. В жилище был найден схрон оружия.