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Подозреваемый в подрыве машины в Москве может платить налоги на Украине

Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО.

Источник: Аргументы и факты

Вскрываются новые подробности о личности подозреваемого в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы Виталия Слоболяника. Их озвучил в беседе с РИА Новости осведомленный источник.

Так, предположительно, мужчина является украинским налогоплательщиком.

«Предварительно, он владеет на Украине ДРФО», — указал источник.

ДРФО — это регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. Его присуждают физическим лицам, которые могут иметь объекты, облагаемые налогом.

Ранее сообщалось, о попытке подорвать автомобиль на Профсоюзной улице в Москве. В ходе происшествия ранения получили три человека, среди них — один несовершеннолетний. По факту попытки убийства возбуждено уголовное дело.

Сотрудники СК РФ провели обыски по месту жительства подозреваемого. В жилище был найден схрон оружия.