Срок расследования дела сотрудника ЦТА Демченко продлили до конца ноября

Срок расследования уголовного дела Алексея Демченко, ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД), который обвиняется в участии в террористической организации «Артподготовка»*, продлен до конца ноября. Об этом говорится в материалах дела, передает РИА Новости.
Согласно документам, срок предварительного следствия продлен до пяти месяцев, а именно — до 22 ноября 2024 года.
Демченко вменяют часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ, касающееся участия в деятельности террористической организации, за что ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
В рамках дела объединены несколько уголовных производств, возбуждённых летом в связи с подготовкой участников «Артподготовки» террористических актов. Демченко вину не признает, однако детали ответственности не уточняются.
Ранее в Москве была задержана Александра Житенко, работавшая посудомойщицей в одном из подразделений СК РФ. Она была активной участницей движения «Артподготовка».
* Террористическое движение, запрещенное в России.