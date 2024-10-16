Из водного плена в каменный? Выжившего в Охотском море туриста могут отправить в колонию на семь лет

Вечером 15 октября 46-летний Михаил Пичугин впервые за 67 дней оказался на суше. Мужчина провел больше двух месяцев в открытом море на маленькой надувной лодке. Чтобы выжить, ему пришлось собирать дождевую воду, питаться сухим горохом и вермишелью. Весте с ним на борту были брат и племянник, но Михаил единственный, кто смог дождаться спасения. Но радость от возвращения на берег быстро сменилась тревогой. Следственный комитет начал расследование по делу о нарушении правил безопасности на воде. Если вину Михаила докажут, мужчина рискует снова оказаться «отрезанным от мира».