Из водного плена в каменный? Выжившего в Охотском море туриста могут отправить в колонию на семь лет

Вечером 15 октября 46-летний Михаил Пичугин впервые за 67 дней оказался на суше. Мужчина провел больше двух месяцев в открытом море на маленькой надувной лодке. Чтобы выжить, ему пришлось собирать дождевую воду, питаться сухим горохом и вермишелью. Весте с ним на борту были брат и племянник, но Михаил единственный, кто смог дождаться спасения. Но радость от возвращения на берег быстро сменилась тревогой. Следственный комитет начал расследование по делу о нарушении правил безопасности на воде. Если вину Михаила докажут, мужчина рискует снова оказаться «отрезанным от мира».
— Следователями Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Уже проведен первоначальный осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств исчезновения людей, а также проверка изъятого судна. Назначен ряд судебных экспертиз", — рассказали в Восточном МСУТ СК России.
Напомним, 9 августа Михаил Пичугин с братом Сергеем и племянником Ильей возвращались на Сахалин с Шантарских островов. По пути мотор лодки заглох. Мужчины пытались грести к берегу, но из-за сильных волн судно уносило все дальше от суши. Так трое туристов оказались посреди Охотского моря без связи с большой землей.
Михаила доставили в Магадан, где он сейчас проходит обследование и лечение. Тела его родственников передали на судмедэкспертизу. Она поможет установить точную причину смерти Ильи и Сергея. Лодку «Байкат» также обследуют. Если окажется, что перед выходом в море Михаил не позаботился о безопасности своих пассажиров, ему могут предъявить обвинение в нарушении правил безопасности, которое привело к смерти двоих человек.
Момент спасения Михаила попал на видео. На кадрах видно, что мужчина был в спасательном жилете, а значит, элементарные меры безопасности соблюдались. Вот только одних жилетов недостаточно. Для выхода в море нужно иметь специальные спутниковые телефоны или рации, сигнальные устройства, весла на случай ЧП. Было ли все это на лодке — предстоит выяснить следователям.