Жительница Иркутска поневоле стала пособником мошенничества

— Затем с девушкой связались «представители» спецслужб, банкир и следователь. Они рассказали о том, что неизвестные пытаются похитить с ее счета деньги. Поэтому она должна была перевести миллион рублей, который был взят в кредит, на якобы безопасный счет, — рассказывают в ведомстве.