Жительница Иркутска поневоле стала пособником мошенничества

Неизвестные убедили жительницу Иркутска стать пособником мошенничества. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, обман начался с продления срока сим-карты. Аферисты попросили назвать коды, которые пришли в сообщения.
— Затем с девушкой связались «представители» спецслужб, банкир и следователь. Они рассказали о том, что неизвестные пытаются похитить с ее счета деньги. Поэтому она должна была перевести миллион рублей, который был взят в кредит, на якобы безопасный счет, — рассказывают в ведомстве.
После этого история не закончилась, а набрала обороты! Обманщики сообщили, что другой женщине тоже необходима помощь. Якобы она может стать жертвой аферистов.
Легенда состояла том, что у 57-летней жительницы областного центра пытаются похитить деньги по такой же схеме. Тогда уже обманутая девушка бросилась на помощь, хотела предотвратить кражу.
Она приехала к женщине домой и, попросив банковское приложение, перевела по указанному номеру 350 тысяч рублей. Однако как только местная женщина обнаружила пропажу денег, обратилась за помощью в полицию.