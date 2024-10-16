Гибель ребёнка оценили условным сроком в Приморье

Условный срок назначили водителю грузовика, который не закрепил в кузове древесно-стружечную плиту, из-за чего погиб ребёнок, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Приморья.
Трагедия произошла в ноябре 2018 года. Подсудимый был за рулём Hino Ranger. Древесно-стружечная плита сорвалась из его кузова на 715-м км трассы А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. Груз упал на ехавший по встречной полосе Mercedes, где были мужчина и его 3-летняя дочь. Пробившая лобовое стекло плита причинила ребёнку смертельные травмы.
Водитель не признал свою вину во время судебного заседания. Надеждинский районный суд назначил ему 2,5 года условного срока, испытательный срок 3 года, а также на 3 года запретил водить транспорт.