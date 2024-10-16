Гибель ребёнка оценили условным сроком в Приморье

Трагедия произошла в ноябре 2018 года. Подсудимый был за рулём Hino Ranger. Древесно-стружечная плита сорвалась из его кузова на 715-м км трассы А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. Груз упал на ехавший по встречной полосе Mercedes, где были мужчина и его 3-летняя дочь. Пробившая лобовое стекло плита причинила ребёнку смертельные травмы.