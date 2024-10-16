Рабочего насмерть придавило погрузчиком на мелькомбинате под Новосибирском

9 октября 2024 года на «Новосибирском мелькомбинате № 1» произошёл несчастный случай — погиб рабочий. Расследование проводят специалисты государственной инспекции труда.
О ситуации рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что мужчина работал на складе, управлял погрузчиком.
«Сотрудник предприятия был обнаружен в грузовом лифте прижатым к погрузчику на высоте около 2 метров между платформой грузового лифта и верхним сводом проема лифта», — говорится в сообщении пресс-службы инспекции труда.
Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Виновных обещают привлечь к ответственности.