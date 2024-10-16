Новый год за решеткой: женщину задержали за убийство мужа перед праздником

Женщину осудят за убийство сожителя в Хабаровском крае. Расследование против 31-летней жительницы Ванинского района завершили в следственном отделе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Все произошло в декабре прошлого года в доме по улице Чехова в поселке Ванино. В последний день года сожители вместе выпивали, и между ним произошла ссора. Во время нее женщина ножом ударила мужчину в грудь. Тот умер на месте происшествия.
«По уголовному делу проведены следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить женщине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Установлено, что ранее она привлекалась к уголовной ответственности за убийство. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Обвинительное заключение утвердила прокуратура. Уголовное дело направлено в суд.