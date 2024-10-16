МАК: действия экипажа Ми-8 в тумане могли привести к авиакатастрофе

Неблагоприятные погодные условия в горах и неподготовленность экипажа для полетов в таких условиях могли стать причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке 31 августа. Эта версия была раскрыта в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщает ТАСС.
В документации также изложен факт наличия низкой облачности во время аварии. Видеозапись с камеры наблюдения аэропорта Елизово, находящегося в 30 километрах от места падения в горах, демонстрирует, что горы были полностью скрыты в тумане.
Согласно отчету, командир вертолета не имел разрешения на полеты по приборам. В материалах также указано, что все последние аварийные ситуации с вертолетами компании «Витязь-аэро» случались вследствие ошибок в условиях сложной метеорологической обстановки.
Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) аннулировала сертификат камчатской вертолетной авиационной компании «Витязь-Аэро» для выполнения коммерческих воздушных перевозок после крушения вертолета Ми-8.
Напомним, трагедия произошла в конце августа, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Обломки обнаружили на высоте около 900 метров над уровнем моря на склоне сопки.