Прокуратура Парижа: задержанному во Франции россиянину грозит до 30 лет тюрьмы

По информации РИА Новости, наказание по данной статье составляет до 30 лет лишения свободы.
В прокуратуре Парижа уточнили, что у мужчины на дому был проведён обыск.
«Обнаруженные в ходе него элементы позволяют полагать, что он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр…», — заявили в ведомстве.
В июле во Франции задержали гражданина России, обвинив в дестабилизации Олимпиады.
Позже в Le Monde писали, что задержанный за планы по дестабилизации на ОИ россиянин оказался поваром.