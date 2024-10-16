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Прокуратура Парижа: задержанному во Франции россиянину грозит до 30 лет тюрьмы

На задержанного в июле во Франции гражданина России Кирилла Грязнова заведено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков во Франции.

Источник: AP 2024

По информации РИА Новости, наказание по данной статье составляет до 30 лет лишения свободы.

В прокуратуре Парижа уточнили, что у мужчины на дому был проведён обыск.

«Обнаруженные в ходе него элементы позволяют полагать, что он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр…», — заявили в ведомстве.

В июле во Франции задержали гражданина России, обвинив в дестабилизации Олимпиады.

Позже в Le Monde писали, что задержанный за планы по дестабилизации на ОИ россиянин оказался поваром.

Прокуратура