Челябинские полицейские задержали водителя «ГАЗели» с крупной партией немаркированных сигарет

На Свердловском тракте в Челябинске полицейские задержали 42-летнего водителя грузовой «ГАЗели», который перевозил партию немаркированных сигарет на 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
— Мужчина забрал из транспортной компании большую партию немаркированных сигарет, однако ускользнуть от правоохранительных органов ему не удалось, — рассказали в региональном полицейском главке.
В кузове «ГАЗели» находились 16,5 тысяч пачек с сигаретами. Нелегальную продукцию изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).