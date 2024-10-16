Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинские полицейские задержали водителя «ГАЗели» с крупной партией немаркированных сигарет

Челябинец перевозил в грузовой «ГАЗели» паленый табак на 2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

На Свердловском тракте в Челябинске полицейские задержали 42-летнего водителя грузовой «ГАЗели», который перевозил партию немаркированных сигарет на 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— Мужчина забрал из транспортной компании большую партию немаркированных сигарет, однако ускользнуть от правоохранительных органов ему не удалось, — рассказали в региональном полицейском главке.

В кузове «ГАЗели» находились 16,5 тысяч пачек с сигаретами. Нелегальную продукцию изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).