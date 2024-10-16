Челябинские полицейские задержали водителя «ГАЗели» с крупной партией немаркированных сигарет

В кузове «ГАЗели» находились 16,5 тысяч пачек с сигаретами. Нелегальную продукцию изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).