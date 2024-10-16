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Осужденный француз Винатье может выйти по УДО через 10 месяцев

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом) может освободиться условно-досрочно через 10 месяцев при условии, если суд апелляционной инстанции не изменит приговор Замоскворецкого суда Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«Беря в расчет постановление суда первой инстанции, при котором Винатье зачтут один день пребывания в СИЗО за полтора, при вступлении приговора в законную силу он может выйти из колонии по условно-досрочному освобождению через 10 месяцев от настоящего момента», — сообщили в правоохранительных органах.

Замоскворецкий суд Москвы 14 октября приговорил к трем годам колонии общего режим Винатье, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей деятельности иноагента и сборе данных. В ходе прений сторон гособвинитель просил назначить ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В связи с тем, что дело было рассмотрено в особом порядке, максимальное наказание для Винатье не могло превышать две трети от максимального по этой статье.