Осужденный француз Винатье может выйти по УДО через 10 месяцев

Замоскворецкий суд Москвы 14 октября приговорил к трем годам колонии общего режим Винатье, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей деятельности иноагента и сборе данных. В ходе прений сторон гособвинитель просил назначить ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В связи с тем, что дело было рассмотрено в особом порядке, максимальное наказание для Винатье не могло превышать две трети от максимального по этой статье.