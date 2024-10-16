В Челябинске мигрант отправится в колонию за нападение на полицейских

Инцидент произошёл в июне в парке Тищенко. Полицию вызвали отдыхавшие челябинцы из-за мужчины, который вёл себя крайне агрессивно. С прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов уроженец Кыргызской Республики общался грубо. Особенно много в его речи было оскорблений и матерных выражений. Полицейские пытались его успокоить, однако им это не удалось — мужчина начал размахивать руками и задел одну из сотрудниц постовой службы. После этого его задержали и отправили в отделение полиции. За мелкое хулиганство ему назначили административный арест на срок в восемь суток. Позднее против мужчины завели уголовное дело за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти (статьи 318 и 319 УК РФ).