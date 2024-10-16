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В Каменске-Уральском силовики нагрянули в два клуба

За время рейда полиция Каменска-Уральского выявила около 20 нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Уральском 12 октября сотрудники полиции провели рейд по клубам. Силовики посетили заведения в Синарском и Красногорском районах.

— За четыре часа профилактического мероприятия патрульно-постовой службой выявлено порядка 20 нарушений, среди которых распитие алкогольной продукции в запрещённых местах и мелкое хулиганство, — сообщает пресс-группа полиции Каменска-Уральского.

В рейде под названием «Профилактика отдыха» приняли участие сотрудники уголовного розыска, ПДН, ППСП, Госавтоинспекции, а также общественники. Полицейские проверили по базам десятки людей, а также номерные вещи на предмет хранения краденого. Цели рейда — охрана порядка, профилактика преступлений и правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних.