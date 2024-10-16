В Каменске-Уральском силовики нагрянули в два клуба

В рейде под названием «Профилактика отдыха» приняли участие сотрудники уголовного розыска, ПДН, ППСП, Госавтоинспекции, а также общественники. Полицейские проверили по базам десятки людей, а также номерные вещи на предмет хранения краденого. Цели рейда — охрана порядка, профилактика преступлений и правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних.