Спасенный в Охотском море Пичугин рассказал о своем выживании

В этот же день источник «Известий» рассказал, что два месяца Михаил питался размоченным в воде горохом, крупой и сублимированной лапшой. Также, по словам собеседника, его лодку удалось заметить благодаря тому, что на ней было множество отражающих поверхностей, которые светились в темноте.