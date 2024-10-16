Спасенный в Охотском море Пичугин рассказал о своем выживании

«С Божьей помощью [удалось выжить]. Водичку собирал дождевую, пил», — поделился он.
Он также рассказал, что у него был спальник с верблюжьей шерстью. И хоть он был мокрый, это всё равно немного помогало победить холод.
«У меня просто выбора не было, у меня мама осталась дома, дочка осталась дома», — сказал мужчина.
Михаил добавил, что чувствует себя удовлетворительно, в больнице к нему относятся нормально.
В этот же день источник «Известий» рассказал, что два месяца Михаил питался размоченным в воде горохом, крупой и сублимированной лапшой. Также, по словам собеседника, его лодку удалось заметить благодаря тому, что на ней было множество отражающих поверхностей, которые светились в темноте.
15 октября сообщалось, что в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края спасатели обнаружили лодку, которая пропала 9 августа. На ней находился единственный выживший Михаил Пичугин. Кроме того, на судне оказались тела двух его родственников — брата и племянника. После спасения Пичугина доставили в Магадан и госпитализировали для обследования.
Бывшая жена выжившего Екатерина Аксенова рассказала, что связь с мужчиной была потеряна 9 августа, когда группа выдвинулась на Сахалин. По словам экс-супруги Пичугина, она знала детали его маршрута и оставалась с ним в контакте. Женщина добавила, что к поискам пропавших приступили лишь 14 августа.
Исполняющий обязанности главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев позже назвал состояние Михаила Пичугина стабильным. По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, мужчине, вероятно, помог выжить лишний вес, потому что организм без еды берет энергию именно из жировой ткани.