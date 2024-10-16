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Спасенный в Охотском море Пичугин рассказал о своем выживании

Дрейфовавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин рассказал 16 октября, что собирал дождевую воду, что и помогло ему выжить. Эксклюзивные кадры из больницы публикуют «Известия».

«С Божьей помощью [удалось выжить]. Водичку собирал дождевую, пил», — поделился он.

Он также рассказал, что у него был спальник с верблюжьей шерстью. И хоть он был мокрый, это всё равно немного помогало победить холод.

«У меня просто выбора не было, у меня мама осталась дома, дочка осталась дома», — сказал мужчина.

Михаил добавил, что чувствует себя удовлетворительно, в больнице к нему относятся нормально.

В этот же день источник «Известий» рассказал, что два месяца Михаил питался размоченным в воде горохом, крупой и сублимированной лапшой. Также, по словам собеседника, его лодку удалось заметить благодаря тому, что на ней было множество отражающих поверхностей, которые светились в темноте.

15 октября сообщалось, что в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края спасатели обнаружили лодку, которая пропала 9 августа. На ней находился единственный выживший Михаил Пичугин. Кроме того, на судне оказались тела двух его родственников — брата и племянника. После спасения Пичугина доставили в Магадан и госпитализировали для обследования.

Бывшая жена выжившего Екатерина Аксенова рассказала, что связь с мужчиной была потеряна 9 августа, когда группа выдвинулась на Сахалин. По словам экс-супруги Пичугина, она знала детали его маршрута и оставалась с ним в контакте. Женщина добавила, что к поискам пропавших приступили лишь 14 августа.

Исполняющий обязанности главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев позже назвал состояние Михаила Пичугина стабильным. По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, мужчине, вероятно, помог выжить лишний вес, потому что организм без еды берет энергию именно из жировой ткани.