У омской ГК «Титан» похитили нефтепродуктов на 1, 6 млрд рублей

За 9 лет группа лиц похитила у компании нефтепродуктов на 1, 6 млрд рублей. Фигурантом предъявлено обвинение сразу по ряду статей УК, в том числе в этом списке: кража, мошенничество, легализация денежных средств, организация преступного сообщества, незаконное приобретение и хранение оружия, контрабанда и другие.