У омской ГК «Титан» похитили нефтепродуктов на 1, 6 млрд рублей

В группе компаний «Титан» рассказали о крупной краже нефтепродуктов, раскрытой объединенными усилиями службы собственной безопасности, Управления уголовного розыска и УФСБ России.
За 9 лет группа лиц похитила у компании нефтепродуктов на 1, 6 млрд рублей. Фигурантом предъявлено обвинение сразу по ряду статей УК, в том числе в этом списке: кража, мошенничество, легализация денежных средств, организация преступного сообщества, незаконное приобретение и хранение оружия, контрабанда и другие.
Подробности пока не раскрываются. Уголовное дело рассматривает сейчас Изобильненский районный суд Ставропольского края.