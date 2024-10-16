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У омской ГК «Титан» похитили нефтепродуктов на 1, 6 млрд рублей

Похитителей сейчас судят.

Источник: Комсомольская правда

В группе компаний «Титан» рассказали о крупной краже нефтепродуктов, раскрытой объединенными усилиями службы собственной безопасности, Управления уголовного розыска и УФСБ России.

За 9 лет группа лиц похитила у компании нефтепродуктов на 1, 6 млрд рублей. Фигурантом предъявлено обвинение сразу по ряду статей УК, в том числе в этом списке: кража, мошенничество, легализация денежных средств, организация преступного сообщества, незаконное приобретение и хранение оружия, контрабанда и другие.

Подробности пока не раскрываются. Уголовное дело рассматривает сейчас Изобильненский районный суд Ставропольского края.