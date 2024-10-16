Жительница Владивостока присвоила выплаты за погибшего ветерана

Потерявшая сына на СВО жительница Владивостока отдала полученные выплаты своей знакомой, которая их присвоила, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
Злоумышленница попросила деньги у женщины в 2022 году на открытие бизнеса, зная, что та получила государственную выплату после гибели военного. В течение года потерпевшая передавала ей различные суммы, и к январю 2024 года долг достиг почти 6 млн рублей.
Заёмщица отдавала лишь незначительные платежи, а также постоянно обещала вернуть деньги. Бизнес она так и не открыла и не смогла объяснить, на что потратила средства.
По данным надзорного ведомства, потерпевшая неоднократно обращалась в правоохранительные органы, но там ей отказывали. Только после проверки, которую провела прокуратура Советского района Владивостока, возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.