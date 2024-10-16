Дончанин осужден за убийство мужчины

Житель Кашарского района осужден за убийство мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
— Следствием и судом установлено, что в феврале 2024 года фигурант, находясь по месту жительства в домовладении, расположенном в селе Каменка Кашарского района, в ходе совместного распития спиртных напитков и последующей ссоры, повалил своего 41-летнего знакомого на пол, сдавил руками его шею, после чего задушил, — говорится в сообщении.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.