Дончанин осужден за убийство мужчины

— Следствием и судом установлено, что в феврале 2024 года фигурант, находясь по месту жительства в домовладении, расположенном в селе Каменка Кашарского района, в ходе совместного распития спиртных напитков и последующей ссоры, повалил своего 41-летнего знакомого на пол, сдавил руками его шею, после чего задушил, — говорится в сообщении.