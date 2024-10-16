Три школы в Приангарье эвакуировали после сообщений о минах в здании

«Дети были отпущены домой, в школы никого не пускают, преподаватели пока остаются на территории учреждений, работают специальные службы Напомним, это уже второй случай эвакуации за короткое время. 7 октября звонки о минировании поступили также в школу № 6 и школу № 4», — пишет издание.