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Три школы в Приангарье эвакуировали после сообщений о минах в здании

Сразу в двух школах в Саянске и одной в Иркутске во вторник, 15 октября, из-за сообщений о минировании были эвакуированы ученики и педагоги, сообщает ИА «ТК Город».

Как сообщила саянская городская газета «Новые горизонты», первый звонок неизвестный сделал в школу № 4, а чуть позже — примерно в 12 часов 20 минут — позвонили в 6-ую школу.

«Дети были отпущены домой, в школы никого не пускают, преподаватели пока остаются на территории учреждений, работают специальные службы Напомним, это уже второй случай эвакуации за короткое время. 7 октября звонки о минировании поступили также в школу № 6 и школу № 4», — пишет издание.

Информацию в своем Telegram-канале подтвердил глава города Александр Ермаков.

«Полиция по данному факту будет проводить проверку», — написал он.

Когда специалисты уже заканчивали проверки школ в Саянске, сообщение о минировании поступило в иркутскую школу № 69. Уже установлено, что оно было ложным.

Напомним, похожая ситуация с «минированием» учебных заведений была в мае прошлого года в Усть-Илимске.

К слову, подобными сообщениями часто развлекаются скучающие шутники, забывающие о том, что такие приколы существует уголовная ответственность. Например, в апреле ангарчанин со скуки «заминировавший» рынок с торговым центром получил реальный срок и отправился в колонию.