Три школы в Приангарье эвакуировали после сообщений о минах в здании

Как сообщила саянская городская газета «Новые горизонты», первый звонок неизвестный сделал в школу № 4, а чуть позже — примерно в 12 часов 20 минут — позвонили в 6-ую школу.
«Дети были отпущены домой, в школы никого не пускают, преподаватели пока остаются на территории учреждений, работают специальные службы Напомним, это уже второй случай эвакуации за короткое время. 7 октября звонки о минировании поступили также в школу № 6 и школу № 4», — пишет издание.
Информацию в своем Telegram-канале подтвердил глава города Александр Ермаков.
«Полиция по данному факту будет проводить проверку», — написал он.
Напомним, похожая ситуация с «минированием» учебных заведений была в мае прошлого года в Усть-Илимске.
К слову, подобными сообщениями часто развлекаются скучающие шутники, забывающие о том, что такие приколы существует уголовная ответственность. Например, в апреле ангарчанин со скуки «заминировавший» рынок с торговым центром получил реальный срок и отправился в колонию.