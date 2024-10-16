Арестована российская туристка, которая бросила младенца в туалете для инвалидов в Анталье

Страшный случай произошёл на днях в аэропорту турецкой Антальи — уборщица зашла в туалет для инвалидов и обнаружила в унитазе окровавленного новорождённого младенца. Сотрудники безопасности отследили всех, кто заходил в помещение. Выяснилось, что 28-летняя Екатерина Бурнаскина (на видео) вместе со своей матерью Еленой направилась к паспортным стойкам для того, чтобы отправиться на самолёте из Турции в Москву. Обе женщины были задержаны сотрудниками местной полиции. А малыша экстренно отправили в больницу.