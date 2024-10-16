Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестована российская туристка, которая бросила младенца в туалете для инвалидов в Анталье

На суде она утверждала, что даже не подозревала о беременности.

Источник: РИА "Новости"

Её мать также оказалась на скамье подсудимых.

Страшный случай произошёл на днях в аэропорту турецкой Антальи — уборщица зашла в туалет для инвалидов и обнаружила в унитазе окровавленного новорождённого младенца. Сотрудники безопасности отследили всех, кто заходил в помещение. Выяснилось, что 28-летняя Екатерина Бурнаскина (на видео) вместе со своей матерью Еленой направилась к паспортным стойкам для того, чтобы отправиться на самолёте из Турции в Москву. Обе женщины были задержаны сотрудниками местной полиции. А малыша экстренно отправили в больницу.

После того как Екатерина прошла обследование у медиков, её вместе с матерью направили на заседание суда, где она заявила, что даже не подозревала о беременности. Они обе арестованы.