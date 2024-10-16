В Перми огнеборцы эвакуировали 11 человек из горящего многоэтажного дома

В понедельник, 14 октября, в девятиэтажном жилом доме на проспекте Парковый произошел пожар. Пожарным удалось спасти 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
Огнеборцы, прибывшие на место происшествия, установили, что в многоэтажке горят домашние вещи в двух комнатах на третьем этаже. В подъезде наблюдалось задымление. Общая площадь пожара составила 20,5 квадратных метров.
11 жильцов дома были выведены с помощью специальных устройств на улицу. Погибших на пожаре нет, но есть один травмированный.
По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Полная картина и обстоятельства возгорания устанавливаются.