В Краснодаре из горящего дома эвакуировали 63 человек

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 05:41. В 05:50 на место прибыли первые подразделения пожарных и установили, что площадь возгорания составила 300 кв. м.
В ликвидации пожара участвовали 16 человек и четыре единицы техники.
В Краснодаре во время пожара из многоквартирного дома на улице академика Пустовойта эвакуировали 63 человек и еще 24 спасли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 05:41. В 05:50 на место прибыли первые подразделения пожарных и установили, что площадь возгорания составила 300 кв. м.
В ликвидации пожара участвовали 16 человек и четыре единицы техники.