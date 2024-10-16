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В Краснодаре из горящего дома эвакуировали 63 человек

В Краснодаре во время пожара из многоквартирного дома на улице академика Пустовойта эвакуировали 63 человек и еще 24 спасли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 05:41. В 05:50 на место прибыли первые подразделения пожарных и установили, что площадь возгорания составила 300 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали 16 человек и четыре единицы техники.

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