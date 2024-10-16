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Самолеты Израиля нанесли три ракетных удара по южной окраине Бейрута

БЕЙРУТ, 16 октября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС вновь атаковали южные окраины и предместья Бейрута, где находятся объекты шиитской организации «Хезболлах» и проживают ее сторонники. Как передает корреспондент ТАСС, по меньшей мере три мощных взрыва произошло в квартале Харет-Хорейк.

Источник: AP 2024

Из южной части города в небо поднимаются клубы черного дыма.

Последний раз израильские ВВС наносили удары по югу Бейрута 3 октября, тогда воздушный рейд был совершен на районы, расположенные по периметру международного аэропорта имени Харири, который на период бомбардировки временно прекратил свою работу.

Ранее командование израильской армии направило срочное предупреждение жителям южных кварталов с требованием покинуть несколько зданий, по которым в ближайшее время будут нанесены авиаудары. По данным службы гражданской обороны, с начала октября 90% жителей переселились из южных пригородов в центральную часть города и на север Ливана.