Самолеты Израиля нанесли три ракетных удара по южной окраине Бейрута

Ранее командование израильской армии направило срочное предупреждение жителям южных кварталов с требованием покинуть несколько зданий, по которым в ближайшее время будут нанесены авиаудары. По данным службы гражданской обороны, с начала октября 90% жителей переселились из южных пригородов в центральную часть города и на север Ливана.