«Нашли 18 неучтенных месяцев»: в омской полиции рассказали о новой схеме мошенников

После того, как женщина предоставила аферистам доступ к Госулугам, ей позвонил липовый сотрудник Центробанка. Он сообщил 69-летней женщине о взломе личного кабинета на портале и попытке похитить крупную сумму. И чтобы обезопасить деньги, их необходимо зарезервировать в банковской ячейке. По указанию мошенника омичка отправила на «безопасный счет», а по факту мошенникам, 1 265 000 рублей.