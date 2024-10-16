«Нашли 18 неучтенных месяцев»: в омской полиции рассказали о новой схеме мошенников

В омской полиции рассказали о новых уловках дистанционных мошенников. В торговом центре стажер-оперативник Руслан Салимов и сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на пожилую омичку. Женщина пыталась перевести через банкомат крупную сумму денег, разговаривала с кем-то по телефону и сильно нервничала.
Сотрудники полиции предположили, что прямо сейчас совершается преступление, и остановили омичку. «Это моя мама!» — кричали на том конце провода. Однако деньги женщина пыталась перевести вовсе не сыну.
«Мне позвонили из пенсионного фонда, сказали, что нашли 18 неучтенных месяцев стажа и пенсия будет пересчитана. Для этого мне придет сообщение на Госуслугах. Четырехзначный код — это номер очереди, который необходимо продиктовать», — рассказала омичка.
После того, как женщина предоставила аферистам доступ к Госулугам, ей позвонил липовый сотрудник Центробанка. Он сообщил 69-летней женщине о взломе личного кабинета на портале и попытке похитить крупную сумму. И чтобы обезопасить деньги, их необходимо зарезервировать в банковской ячейке. По указанию мошенника омичка отправила на «безопасный счет», а по факту мошенникам, 1 265 000 рублей.
При попытке перевода еще 900 000 через банкомат торгового центра от опрометчивых действий ее остановили полицейские, и остаток денег удалось сохранить.
По факту хищения 1 265 000 рублей заведено уголовное дело по статье мошенничество в крупном размере.