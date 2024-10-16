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Притворялся глухим, не хотел никого пускать: то, что скрывал в квартире мужчина из Ангарска, поразило всех

Житель Ангарска держал в небольшой квартире 12 собак.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ангарска долгое время жаловались на своего соседа. Неприятный запах, постоянный шум … никому не было известно, что творится у него дома.

Последней надеждой стал звонок в судебные приставы. Инспекторы выехали на место, только вот домой к мужчине попасть не смогли.

Он проявил всевозможные чудеса маскировки. Выглядывал в окно квартиры, которая находится на первом этаже, и притворялся глухим. Пытался жестами убедить всех, что не может ходить.

Приставы пытались достучаться до должника. Фото: ГУФССП России по Иркутской области.

От преследования он скрывался долго. Только вот в один день инспекторы, которые в очередной раз пришли к дому должника, все-таки добились своего. Они начали настойчиво стучаться. Мужчина, видимо, не выдержал и открыл входную дверь.

Увиденное в квартире повергло всех в шок. В квартире жили 12 собак! Инспекторы отмечают, что столкнулись с полной антисанитарией.

В доме жили 12 собак. Фото: ГУФССП России по Иркутской области.

— По результатам осмотра составили акт о нарушении собственником прав и интересов соседей, а также бесхозяйственного содержания помещения, — рассказывают в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

Животные остались с владельцем. Пока непонятно, измениться ли ситуация в лучшую сторону.