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Грабителя ювелирного магазина задержали росгвардейцы в Свердловской области

Мужчина пытался вынести из ювелирного магазина в Арамиле изделия на миллион рублей.

В свердловском городе Арамиль сотрудники Росгвардии задержал подозреваемого в краже ювелирных изделий на сумму более миллиона рублей. Мужчину, который ограбил ювелирный магазин, поймали недалеко от места преступления после срабатывания кнопки тревожной сигнализации в ювелирном магазине на улице Фрунзе.

Сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие на вызов увидели разбитое окно на втором этаже, вскоре в нем появился мужчина с пакетом в руках.

«При виде сотрудников Росгвардии он бросил свою ношу на землю, спрыгнул и попытался скрыться, однако был задержан», — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.