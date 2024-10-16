Грабителя ювелирного магазина задержали росгвардейцы в Свердловской области

В свердловском городе Арамиль сотрудники Росгвардии задержал подозреваемого в краже ювелирных изделий на сумму более миллиона рублей. Мужчину, который ограбил ювелирный магазин, поймали недалеко от места преступления после срабатывания кнопки тревожной сигнализации в ювелирном магазине на улице Фрунзе.
Сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие на вызов увидели разбитое окно на втором этаже, вскоре в нем появился мужчина с пакетом в руках.
«При виде сотрудников Росгвардии он бросил свою ношу на землю, спрыгнул и попытался скрыться, однако был задержан», — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.