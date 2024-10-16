Грабителя ювелирного магазина задержали росгвардейцы в Свердловской области

В свердловском городе Арамиль сотрудники Росгвардии задержал подозреваемого в краже ювелирных изделий на сумму более миллиона рублей. Мужчину, который ограбил ювелирный магазин, поймали недалеко от места преступления после срабатывания кнопки тревожной сигнализации в ювелирном магазине на улице Фрунзе.